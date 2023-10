Quand Zinho Vanheusden faisait 3000km pour rien sous Roberto Martinez : cette fois, c'est la bonne chez les Diables ?

La dernière fois que Zinho Vanheusden s'était rendu en équipe nationale, il s'était assis à trois reprises sur le banc. Y compris lors d'un déplacement à Kazan...

Mais pourquoi... Diable Roberto Martinez avait-il appelé Zinho Vanheusden en septembre 2021 ? La question, on ne se la posait pas forcément au moment de la sélection, car le Limbourgeois avait entamé la saison comme titulaire au Genoa. Mais après 270 minutes sur le banc, au profit notamment de Dedryck Boyata, on restait interloqué.

Car ce triptyque n'était pas de tout repos : il incluait un déplacement en Estonie, à 1600km, et... à Kazan pour y affronter la Biélorussie, à 3500km. Dans le froid et la pluie, sur un terrain de piètre qualité et alors que Vanheusden revenait d'une rupture des ligaments croisés. Tout ça pour... rien.

La presse avait déjà pesté de s'être "tapé" le Tatarstan, si jolie soit cette ville et si riche en souvenirs de 2018, pour y assister à une prestation bas-de-gamme (0-1) sans que Roberto Martinez tente quoi que ce soit - en plus de Vanheusden, ni Verschaeren, ni De Ketelaere, ni Sambi Lokonga n'avaient obtenu la moindre minute. Qu'avait dû penser le joueur, qui aurait pu rester au Genoa et y continuer son retour à un état de forme optimal ?

Zinho Vanheusden est-il enfin prêt ?

Car la catastrophe suivra : quelques semaines après ces voyages inutiles, Vanheusden rechutait. Des problèmes musculaires, à nouveau. Et une saison gâchée, avec 16 matchs au total. Impossible de dire si la fatigue musculaire de la sélection a pesé à l'époque, bien sûr.

© photonews

Mais les propos récents de Johan Vanheusden, qui se dit encore "un peu inquiet" à l'idée de voir son fils enchaîner alors qu'il compte 100% de temps de jeu cette saison et aucun signe avant-coureur de blessure, laissent penser qu'il a encore Kazan en tête.

Vienne n'est qu'à un petit 1000km, et les chances pour que Vanheusden obtienne des minutes durant cette trêve (titulaire dès lundi en cas de qualification ?) sont réelles. On ne peut que l'espérer, afin que l'histoire d'amour entre le capitaine du Standard et les Diables décolle enfin. Et surtout, sans rechute à son retour à Liège...