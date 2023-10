Jan Vertonghen explique son rôle crucial chez les Diables et à Anderlecht

Jan Vertonghen est l'un des derniers vétérans des Diables Rouges après les nombreuses retraites internationales de la génération dorée. L'Euro 2024 sera certainement son dernier grand tournoi.

Jan Vertonghen, contrairement à Toby Alderweireld, Axel Witsel, Eden Hazard ou encore Simon Mignolet, n'a pas encore pris sa retraite internationale. Mieux : il est encore titulaire chez les Diables Rouges, et les accompagnera pour un 6e grand tournoi depuis la Coupe du Monde 2014.

"Bien sûr, la première fois, la joie de se qualifier était plus démonstrative, car cela faisait si longtemps. Mais je suis toujours très fier de ça", assure Vertonghen, présent en conférence de presse ce dimanche à la veille de Belgique-Suède.

© photonews

"On ne le célèbre peut-être plus autant, mais ça reste très important, et il faut garder en tête que pour certains jeunes, ce sera le premier", souligne le vétéran du RSCA, qui joue aussi un rôle très important au sein du vestiaire belge.

"Les nouveaux s'intègrent très bien, c'est prometteur. J'essaie de les aider, d'être un point de contact. Ici comme à Anderlecht, c'est mon rôle, les accompagner, aussi sur le plan tactique", explique Vertonghen. "Ils sont très professionnels en dehors du terrain aussi. J'essaie de leur transmettre le même état d'esprit que moi".