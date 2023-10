Jan Vertonghen, stop ou encore après l'Euro 2024 ?

Jan Vertonghen était en conférence de presse ce dimanche. Le vétéran des Diables ira à l'Euro 2024, mais qu'en sera-t-il après ?

Voir Jan Vertonghen titulaire avec les Diables Rouges en 2023 est une petite surprise, considérant le fait que certains joueurs pourtant plus jeunes de la génération dorée ont décidé d'arrêter la sélection. Mais le joueur du RSC Anderlecht est en forme, et ira avec la nouvelle garde à l'Euro 2024.

Reste à voir ce qu'il fera après. "Je déciderai de mon avenir en mars ou en avril, je ne suis pas pressé", répond-il ce dimanche, à la veille de Belgique-Suède. "J'essaie de me tenir au mieux en forme. Pour le moment, ça se passe bien avec Anderlecht comme avec les Diables et la passion est toujours là".

Jan Vertonghen est actuellement recordman de caps en équipe nationale (151), un record qu'il va encore étendre jusqu'à l'Euro 2024, et le plus longtemps possible, on le souhaite. Mais par après, continuera-t-il ? Visiblement, le défenseur de 36 ans ne l'écarte pas...