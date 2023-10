Rayane Bounida est en forme olympique en ce début de saison avec les jeunes de l'Ajax Amsterdam

Actuellement en U17 et U18 avec la Belgique, Rayane Bounida évolue aussi au sein de ces catégories à l'Ajax Amsterdam. Et il y est brillant.

Certains joueurs prennent leur temps, n'ayant pas atteint le même stade de développement physique que d'autres grands talents pas forcément plus forts, mais juste plus matures. C'est le cas de Rayane Bounida : à 17 ans, il n'évolue qu'en U17 et U18 avec l'Ajax, alors que beaucoup de jeunes de son âge jouent avec le Jong Ajax (D2).

Les exemples de Konstantinos Karetsas, brillant avec le Jong Genk, et de Noah Fernandez sélectionné avec les A du PSV alors qu'ils n'ont que 15 ans n'aident pas non plus à être patient avec Bounida. Mais cette saison, l'ancien du RSC Anderlecht prouve au moins qu'il continue à progresser.

Avec les U17 et les U18 de l'Ajax, Bounida compte en effet 8 buts en 6 rencontres toutes compétitions et catégories confondues. Il évolue désormais majoritairement en U18, et s'il continue à ce niveau, il ne serait pas surprenant de le voir encore surclassé, voire aligné au sein du Jong Ajax.

Une évolution dont peut se réjouir Sébastien Pocognoli, coach des U18 belges, puisque Rayane Bounida semble désormais également prêt à passer un palier avec les Diablotins. En espérant qu'au bout du chemin, il y ait les Diables Rouges, un jour.