En plus des Diables Rouges, sept autres pays assurés des championnats d'Europe 2024

Les Diables Rouges se sont déjà qualifiés pour l'Euro 2024 en Allemagne, mais quels pays pourraient-ils affronter là-bas ? À l'heure actuelle, huit pays sont déjà assurés d'une place à l'Euro en Allemagne, y compris le pays hôte lui-même.

L'Espagne et l'Écosse du Groupe A L'Espagne et l'Écosse se sont qualifiées pour l'Euro après six matchs, accumulant chacune quinze points. La Norvège, qui les poursuivait, ne peut plus les rattraper. Après sept matchs, la Norvège et Antonio Nusa ont obtenu dix points.

La France avec 18 sur 18 Après l'Espagne et l'Écosse, c'est au tour de la France. Les Français se sont qualifiés depuis le Groupe B, avec un score parfait de 18 sur 18. Les Pays-Bas ou la Grèce rejoindront la France depuis le Groupe B en direction de l'Allemagne.

La Turquie du Groupe D La Turquie est le premier pays du Groupe D à s'être assuré une place à l'Euro en Allemagne. Le pays a accumulé seize points, soit six de plus que le pays de Galles et la Croatie. Les Turcs ont remporté leur match contre la Lettonie dimanche soir, tandis que la Croatie a perdu contre le pays de Galles. Ainsi, la Turquie devance la Croatie au classement en fonction des résultats en tête-à-tête. La Croatie et le pays de Galles se battront pour accompagner la Turquie depuis le Groupe D en Allemagne.

Les Diables Rouges et l'Autriche du Groupe F Les prochains candidats sont les Diables Rouges et l'Autriche. La Belgique s'est qualifiée vendredi soir en battant l'Autriche. Les Diables Rouges ont disputé six matchs et en ont remporté cinq. Un match s'est soldé par un match nul, à domicile contre l'Autriche. L'Autriche est allée en Azerbaïdjan pour assurer sa qualification à l'Euro, réussissant de justesse avec une victoire 1-0.

Portugal et Martinez sans difficulté Les deux derniers pays déjà assurés de leur qualification sont le Portugal et la Slovaquie. Le Portugal de l'ancien entraîneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, impressionne beaucoup. Les Portugais ont remporté leurs 24 matchs, marquant déjà 32 buts et n'en encaissant que 2.

Les pays déjà qualifiés pour l'Euro sont les suivants :