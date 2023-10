Les témoignages poignants de supporters suédois : "Ce monde est effrayant..."

Le match Belgique - Suède de ce lundi soir a été interrompu après la première mi-temps en raison d'une attaque terroriste contre des supporters suédois au cœur de Bruxelles. Les supporters scandinaves ont témoigné de leur soirée à Sporza.

Les supporters de la Suède étaient venus pour célébrer la fête du football et encourager leur équipe nationale. Mais la folie du monde et du terrorisme a de nouveau marqué au fer rouge les mémoires, choquées par les évènements survenus lundi soir avant le match.

Confinés dans le stade pour leur propre sécurité, les fans de la Suède ont ensuite été évacués. "Mes amis et ma famille ont commencé à me demander si j'étais encore en vie. On nous a emmenés dans un endroit plus chaud parce qu'il faisait très froid dans le stade", a déclaré un supporter suédois à Sporza.

Le tueur a revendiqué son geste au nom de l'Etat islamique, et ciblait des personnes de nationalité suédoise lors de son passage à l'acte. "Ce n'est qu'à la fin que l'on nous a dit que nous pouvions quitter le stade avec les bus mis en place par la police ou par nos propres moyens en taxi. On nous a laissé le choix, mais si on voulait partir seul, on n'avait pas le droit de porter les couleurs de la Suède. Pas de jaune, ni de bleu, c'est pour ça que je ne porte rien", a expliqué un fan de la Suède.

"C'est terrible ce qui s'est passé. Cela me dégoûte", poursuit le supporter. "Ce monde est effrayant. Nous nous envolons pour la Suède demain (mardi) matin. Nous irons d'abord à l'hôtel par nos propres moyens."