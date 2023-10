Un Néerlandais en prend pour son grade : "Il doit apprendre de Griezmann"

Kenneth Perez et Ruud Gullit étaient d'accord après le match sur le joueur international néerlandais Xavi Simons. Selon eux, avec le niveau qu'il montre actuellement, Xavi Simons n'est pas assez bon pour l'équipe nationale des Pays-Bas.

C'est ce qu'ils ont déclaré respectivement dans les émissions "Voetbalpraat" d'ESPN et "Rondo" de Ziggo Sport. Gullit suggère même un autre joueur que Simons pourrait regarder pour améliorer son jeu.

"Weghorst et Simons étaient tous deux vraiment incroyablement mauvais", critique Perez sur ESPN. "Nous connaissons ça avec Weghorst, s'il est en dessous de son niveau habituel, c'est vraiment très mauvais. Mais Simons est normalement un ailier agréable et talentueux. Mais il a joué en numéro 10 aujourd'hui. Il n'a pas réussi une talonnade, rien n'a vraiment fonctionné pour lui. Chaque tentative était malheureuse, même s'il a continué à essayer."

Gullit conseille à Simons de regarder d'autres joueurs pour apprendre à jouer en numéro 10. "Griezmann a la même stature que lui, mais il sait où se positionner et il donne constamment des indications et dirige le jeu. C'est ce que vous devez faire en tant que numéro 10. Vous devez toujours être disponible pour vos coéquipiers et savoir ce qui se passe autour de vous. Vous devez être le lien. Griezmann est un excellent exemple pour lui."

Perez pense que les supporters néerlandais doivent se rappeler du niveau actuel de l'équipe nationale. "Nous sommes juste en dehors des huit meilleures équipes mondiales, je pense. Beaucoup de gens pensent encore que c'est une équipe de premier plan, mais selon moi, nous sommes quelque part entre la Grèce et la France."