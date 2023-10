🎥 Eden Hazard fait le show pour son match d'adieu

Eden Hazard avait rendez-vous une dernière fois avec les terrains, avant une retraite bien méritée. C'était "à la cool", lors d'une rencontre amicale. Tout ce qui représente bien Eden, au final.

Les regards étaient portés sur cette rencontre de charité entre le Variété Club de France et la Team Calais au profit des Pièces Jaunes. La raison principale ? La présence d'Eden Hazard dans les ranfs du VCF.

L'ancien Diable Rouge a en effet annoncé la fin de sa carrière il y a une grosse semaine. Pour lui, c'était l'occasion de faire ses adieux au monde du football, sur un terrain.

Dans cette rencontre à l'ambiance décontractée, Hazard s'est fait plaisir : trois assists et un but. Après 23 minutes de jeu, le score était déjà de 4 buts à 0. Et encore, le match n'est pas encore terminé...