Domenico Tedesco doit-il rappeler Toby Alderweireld chez les Diables Rouges ? Les supporters sont divisés

La défense de notre équipe nationale pose toujours autant question. Joueur de grande expérience, Toby Alderweireld peut-il être à nouveau une solution pour les Diables Rouges ?

Il suffit de jeter un oeil aux réactions suite aux récents matchs des Diables Rouges : la défense centrale est toujours autant critiquée. En, vue de l'Euro 2024, Domenico Tedesco va devoir se creuser les méninges pour trouver des solutions. Le problème, il ne peut pas l'éviter.

Toby Alderweireld a annoncé sa retraite internationale plus tôt dans l'année. Le défenseur de 34 ans, aux 127 sélections en équipe nationale, avait ensuite déclaré qu'il était ouvert à un retour sous la vareuse des Diables Rouges. En ne se montrant ni totalement confiant ni totalement légitime.

© photonews

Mais qu'importe, les cartes semblent surtout être entre les mains de Domenico Tedesco. Et les supporters, qu'en pensent-ils ? Nous avons posé la question à nos lecteurs flamands et francophones sur Facebook. Les réactions ont été plutôt divisées. Il existe certains doutes sur l'âge d'Alderweireld. Si nous devions tracer une tendance, nous dirions que celle-ci tire plus vers un "non" que vers un "oui".

"Il peut vraiment être une valeur ajoutée pour l'accompagnement et l'apprentissage des jeunes", nous explique Wim. Erik n'est quant à lui pas de cet avis : "Non, il est temps de rajeunir (le noyau). Je reconnais honnêtement que nous manquons de qualité en ce moment. Mais si les jeunes ne jouent pas, ils ne peuvent pas s'améliorer non plus."

Alderweireld ne devrait pas non plus faire de vieux os en cas de retour en équipe nationale. Alain en est conscient. "C'est une solution à court terme. Mais il peut être là cette saison pour aider les jeunes en défense, aux côtés de Jan Vertonghen."