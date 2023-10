Un nouveau départ s'annonce à l'Union Belge

Nommé CEO ad intérim depuis le mois de mars dernier, Manu Leroy quittera (comme prévu) bientôt ses fonctions à l'Union belge.

Suite au départ de Peter Bossaert, Manu Leroy avait été nommé par une TaskForce. L'homme de 43 ans quittera son poste, pour retrouver son unique fonction de directeur du marketing et de la communication.

L'Union belge a ainsi démarré la procédure de recrutement pour un nouveau CEO. Les critères de candidature peuvent être lus dans l'offre d'emploi.

"En tant que force motrice du succès stratégique, financier et opérationnel de la RBFA, le CEO a la responsabilité de diriger l'organisation conformément à la stratégie et aux plans du conseil d'administration. Cela implique la création et la mise en œuvre d'une vision stratégique, l'engagement dans des projets internationaux, maintenir les relations avec les parties prenantes et de veiller au respect des règles éthiques et juridiques", explique notamment l'offre d'emploi.