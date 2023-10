Will Still commente son ancien joueur, Alexis Flips : "Il doit apprendre à persévérer 90 minutes"

Le Sporting d'Anderlecht est entré dans la trêve internationale à la deuxième place. Si plusieurs transferts ont déjà apporté satisfaction, Alexis Flips peine encore à se mettre en valeur. Son ancien entraîneur Will Still est revenu sur ses premières prestations.

Transféré en fin de mercato pour ajouter de la créativité au sein du milieu de terrain d'Anderlecht, Alexis Flips n'a pas encore réellement montré de quoi il était capable, malgré un bon premier match contre Westerlo.

Après quatre titularisations en août et début septembre, le Français a souvent dû s'asseoir sur le banc, suite aux arrivées tardives de Thomas Delaney, Mats Rits et Thorgan Hazard.

Pour juger son début de saison, son ancien entraîneur au Stade de Reims, Will Still, s'est exprimé dans les colonnes de Gazet van Antwerpen. "En Ligue 1, le football est plus maîtrisé et tactique, mais en même temps très rapide. En Belgique, les choses partent dans tous les sens, de la première à la dernière minute."

"Alexis a les capacités physiques et athlétiques élevées qu'il faut pour le faire, mais il doit apprendre à persévérer pendant 90 minutes. C'est l'une des choses sur lesquelles j'insistais la saison dernière."

Will Still ne s'inquiète cependant pas, Alexis Flips saura montrer les qualités attendues. "N'oublions pas non plus qu'il n'est à Anderlecht que depuis deux mois et qu'il ne parle pas très bien la langue du vestiaire (NDLR : l'anglais). Vous n'avez pas encore vu de quoi il était capable" a conclu Will Still.