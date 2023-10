📷 Eden Hazard envisagerait-il une nouvelle carrière sportive après le football ?

On imagine la surprise du tenancier du magasin de vélo Want Your Bike lorsqu'il a vu arriver Eden Hazard et pousser la porte de la boutique.

Accompagné de ses frères Kylian et Ethan ainsi que son père Thierry, il est venu chercher son nouveau joujou : un vélo de la marque CUBE - dont le prix est d'environ 7500 euros.

L'équipe cycliste Intermarché-Circus-Wanty, soutenue par le magasin, a immortalisé l'instant et l'a partagé sur les réseaux sociaux. ”Eden Hazard commence sa nouvelle carrière avec Intermarché-Circus-Wanty", peut-on lire.

