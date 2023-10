Gros soulagement pour La Gantoise concernant ce cadre

Très bonne nouvelle du côté de la Ghelamco Arena. Alors qu'il risquait de devoir faire son service militaire et donc d'être absent un petit temps, Hyun-Seok Hong a été dispensé et fait son retour.

Hein Vanhaezebrouck retrouvera peut-être un peu le sourire : Hyun-Seok Hong (24 ans) va retrouver, enfin, la Ghelamco Arena après avoir manqué 7 rencontres toutes compétitions confondues en raison d'obligations internationales.

Hong était en effet sélectionné avec la Corée du Sud pour disputer les Jeux Asiatiques, et après plus d'un mois d'absence, soulagement : après la médaille d'or sud-coréenne, il sera exempté de service militaire, comme tous ses coéquipiers concernés, rapporte Het Laatste Nieuws.

Une exemption assez fréquente pour les sportifs de haut niveau en Corée du Sud, mais qui permet d'éviter que Hyun-Seok Hong perde un an et demi de sa carrière pour effectuer son service militaire. Cette saison, Hong a disputé 11 matchs, pour 3 buts et 3 assists.