Aron Donnum revient sur sa déclaration choc : "Les joueurs ne sont pas toujours bien traités au Standard"

L'ancien capitaine du Standard est revenu sur sa déclaration choc d'il y a deux semaines. Il aime évidemment le public de Sclessin, qu'il trouve cependant trop dur à certains moments.

Il y a deux semaines, Aron Donnum débarquait avec une déclaration surprenante après la rencontre d'Europa League entre le TFC et le LASK Linz. "Toulouse est le meilleur public devant lequel j'ai joué." Une citation qui a fait, évidemment, réagir tous les supporters du Standard.

Quatorze jours plus tard, le Norvégien est revenu sur ses mots. Il adore bien sûr le public de Sclessin, qu'il estime cependant trop dur avec ses joueurs à certains moments. Il a expliqué le fond de sa pensée dans une interview réservée à la Dernière Heure les Sports.

"Dans un couple, tu veux trouver la perle rare. C'est la même chose ici, et j'ai trouvé un public qui coche toutes les cases. Il soutient l'équipe à chaque instant. Même après un mauvais match, les supporters saluent les efforts. L’atmosphère au Standard est assurément incroyable mais les joueurs ne sont pas toujours bien traités. Prenez l'exemple de Renaud Emond, c'est quelque chose de nocif pour un joueur."

Dès ses premiers matchs à Sclessin, Aron Donnum est tourmenté par le public. Ce n'est qu'après quelques bonnes prestations que le Norvégien s'est vraiment senti soutenu par les fans liégeois.

"Après un mauvais match, on a parfois l’impression que les fans du Standard veulent nous tuer. On doit parfois se cacher pour ne pas être vus après une défaite. Je pense que ça va un petit peu trop loin. Si ça a été difficile pour moi au début, les choses se sont finalement bien passées. Je suis heureux dont les choses ont changé à mon égard, mais les supporters de Toulouse sont plus compréhensifs."