Le Standard a un petit secret pour entretenir Zinho Vanheusden : "Le staff fait un travail incroyable"

Après dix rencontres seulement depuis son retour au Standard, Zinho Vanheusden a été appelé par Domenico Tedesco. Une surprise, y compris pour le principal intéressé.

Ce vendredi, Zinho Vanheusden était présent en conférence de presse pour préfacer la réception du Sporting d’Anderlecht. Le capitaine du Standard a aussi évoqué sa sélection en équipe nationale, ainsi que son retour en forme.

Depuis le début de saison, Vanheusden n’a pas encore quitté la pelouse une seule minute. Dix matchs complets et un statut de capitaine retrouvé. Qui pouvait rêver mieux ? « Très content de comment vont les choses. Ça veut dire que ce que je fais ici avec le staff au Standard est bien mais on doit continuer à travailler pour devenir encore plus forts. »

Le défenseur central a changé quelques détails dans sa vie quotidienne. Il peut aussi compter sur le soutien important de son club, qui a son petit secret pour entretenir le capitaine. « Après les périodes compliquées, on commence à connaître son corps. C’est important."

"Je suis bien entouré. C’est plus facile quand on est en Belgique, près de la famille et des gens qu’on connaît. Chapeau au staff du Standard, ce qu’ils ont fait depuis le début de saison. Ils m’ont donné un programme individuel pour que je puisse jouer. »

S’il pense encore pouvoir mieux faire, le capitaine des Rouches est heureux de ce retour en forme. "Je ne pense pas que je sois encore à 100% Rien à voir avec une gêne, mais je peux encore améliorer des aspects physiques et tactiques. Je n’ai joué que dix matchs, mais j’espère que ce sera bien amélioré après trente » a conclu Zinho Vanheusden.