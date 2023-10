Ronny Deila a redoublé de travail pendant la trêve : l'entraîneur de Bruges identifie le point sensible principal de son équipe

La trêve internationale étant terminée, le football de clubs reprend ses droits ce week-end. Le Club de Bruges se rend à Courtrai et ne peut plus se louper.

Ronny Deila n’est certainement pas resté les bras croisés pendant la trêve internationale. "Nous avons continué à travailler dans plusieurs domaines", commence l'entraîneur du Club de Bruges en conférence de presse. "Nous nous sommes entraînés sur des choses pour lesquelles nous aurions à peine le temps en raison de notre emploi du temps chargé."

Il y avait certainement du travail à faire chez les Blauw & Zwart. Le Club a marqué très peu de buts lors des derniers matches. Selon Ronny Deila, c’est un point sensible. " Là aussi, les choses doivent être meilleures : plus de monde dans la surface, de meilleures réactions. Être présent. C'est la seule façon de créer et de marquer plus d'occasions. "

Le Club de Bruges était en petite crise avant le début des matches internationaux. Le Club n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches de championnat. Ils ont perdu de peu contre le Standard et ont fait match nul 1-1 à trois reprises contre le KRC Genk, Anderlecht et le STVV. Une victoire convaincante contre le KV Courtrai peut redonner confiance, samedi, aux troupes de Ronny Deila.