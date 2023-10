La forme du moment plutôt que le classement ? "Anderlecht a plus d'expérience, mais..."

L'entraîneur du Standard est satisfait de l'avancée de ses troupes mais sait qu'il reste du travail. Carl Hoefkens veut produire un jeu dominant, et ce n'est pas vraiment ce qu'il s'est passé contre le Club de Bruges, juste avant la trêve internationale.

Après un début de saison très difficile, le Standard est enfin dans une bonne passe. Les Rouches sont invaincus depuis six matchs, viennent de signer le 10/12 et sont en confiance avant de défier le Sporting d'Anderlecht dans le premier Clasico de la saison.

"Contre Bruges, j’étais très content du résultat. On a montré qu’on pouvait se battre, bien défendre mais on n’était pas assez dominants. On n’avait pas assez le ballon. Je veux que tout le monde dise après le match que le Standard était la meilleure équipe" a déclaré Carl Hoefkens en conférence de presse.

Cette saison, Anderlecht est bien parti et demeure le dauphin de l'Union après dix journées. Cependant, Carl Hoefkens sait que dans ce genre de rencontres, c'est la forme du moment qui prime sur le classement général.

"Je m’attends à un Clasico comme dans tous les pays. La saison des deux équipes n’est pas importante. Peu importe le classement, cela reste un grand match. Un match différent des autres. C’est le sentiment d’un derby, mais encore plus fort. On est prêts pour n’importe quel scénario. Je sais qu’Anderlecht n’est pas la même équipe qu’avant. Ils jouent plus en avant, avec du pressing, de manière directe."

La grande différence se situe aussi au niveau de l'expérience. Malgré les recrues de fin de mercato, l'effectif du Standard reste jeune tandis que celui d'Anderlecht est peuplé de joueurs remplis d'expérience. "Il est vrai que leur expérience peut jouer. Anderlecht a gagné plus de titres individuellement, mais je veux que mes joueurs soient prêts pour prouver qu’ils peuvent gagner encore plus de titres que ces joueurs" a conclu Carl Hoefkens.