Le lion du Bosuil ne rugit plus

Tout attaquant qui évolue au football à un haut niveau connait des périodes de creux. N'est pas Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland ou Benzema qui veut. Vincent Janssen n'y échappe pas. Et on ne peut pas dire que le timing soit idéal...

L'été dernier, l'été dernier avait flairé le superbe coup en recrutant Vincent Janssen. L'ex-attaquant international néerlandais quittait le Mexique et revenait en Europe.

Pour seulement 5,5 millions d'euros, l'ancien de Tottenham débarquait dans les travées du Bosuil avec un objectif clair : marquer, marquer et marquer encore.

Mission on ne peut plus accomplie, avec une saison à 21 buts en 46 matchs toutes compétitions, et un superbe total de 18 buts en 36 rencontres de Pro League. Janssen terminait 4e meilleur buteur du championnat, derrière Cuypers (27), Ueda (22) et ex-aequo avec Bruno.

© photonews

La panne sèche pour Janssen

Auréolé des titres de champion de Belgique et de vainqueur de la Coupe, Janssen a débuté la saison sur le même rythme avec lequel il avait terminé la précédente.

Le Néerlandais s'éclatait encore sur les terrains, marquant un but très important en barrages de la Ligue des Champions contre l'AEK, et scorant 5 fois en 7 matchs de Pro League, dont un triplé contre Courtrai.

Mais, depuis le 15 septembre dernier, Janssen est muet. Cela fait depuis 6 rencontres - en comptant celles de Ligue des Champions qu'il n'a plus fait trembler les filets.

Un symptôme, mais pourtant indispensable à l'Antwerp actuel

Ne tirons pas inutilement sur un seul joueur : l'Antwerp connait tout simplement une baisse de régime. Le Great OId, avant de gagner 4-1 face à Eupen, avait enchaîné 3 matchs nuls sur le score de 0-0 face au RWDM, La Gantoise et Malines.

Des résultats peu évidents, en plus du 0/6 en Ligue des Champions, où le Great Old s'est fait manger par le Barça, puis s'est complètement effondré 2-3 face au Shakhtar après avoir mené 2-0.

Le constat peut être ici évident à tirer : l'Antwerp dépend de la forme de son attaquant. Plus que jamais. Et surtout, Mark van Bommel n'a pas 1000 autres solutions, puisque qu'il n'a...pas d'autre numéro 9 dans son noyau. Bon, à peu de choses près, car Michael Frey ne joue plus du tout, et George Ilenikhena est encore bien trop jeune pour être titularisé régulièrement.

Janssen aide heureusement encore l'équipe en créant énormément d'espaces et de décalages, se mettant le plus qu'il peut au service du collectif. Car s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son implication.