"Les entraînements sont plus durs qu'à Dortmund" : Thorgan Hazard décrit la face cachée de Brian Riemer

En signant à Anderlecht, Thorgan Hazard a fait la connaissance de Brian Riemer. Le Danois doit l'aider à retrouver sa meilleure forme.

Si l'on ne regarde que les interviews, on pourrait faire passer Brian Riemer pour un coach toujours positif, voire même bisounours. Mais la réalité du vestiaire est forcément différente : en le cotoyant de près, Thorgan Hazard a appris à connaître un homme qui sait aussi serrer la visse.

"Il peut aussi crier très fort, croyez-moi. J’aime bien son approche et sa mentalité. Il y a beaucoup de Danois dans le club et je me suis toujours dit que les mentalités belge et danoise matchaient bien" déclare le Diable Rouge dans une interview accordée à la Dernière Heure.

Brian Riemer peut donc se montrer dur avec ses joueurs : "À la mi-temps à Courtrai, il était furieux. Son approche est exigeante sur le plan physique, avec un gros pressing. J’ai connu ça aussi en Allemagne, surtout avec Marco Rose lorsqu'il était à Dortmund. Mais les entraînements à Anderlecht sont encore plus durs. On peut aussi l’expliquer parce qu’on ne joue qu’un match par semaine". Les joueurs peuvent donc s'attendre à une gueulante dans le vestiaire en cas de défaite au Standard ce dimanche.