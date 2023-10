Le Standard face à une énigme pour ses espoirs : faut-il tenter le coup Réginal Goreux ?

C'est officiel depuis ce lundi, Joseph Laumann n'est plus l'entraîneur du SL16 FC. Il est remplacé par une figure bien connue de la maison, Réginal Goreux.

La saison dernière, pour sa première dans le monde professionnel, le SL16 FC a cravaché pour se maintenir en Jupiler Pro League, mais y est finalement parvenu en évitant une défaite contre Virton lors de l'avant-dernière journée.

Pour ce deuxième exercice, les jeunes du Standard... sont au plus mal. Trois petites unités engrangées depuis le début de la saison, dans un contexte miraculeux avec deux buts inscrits en deux minutes contre le RFC Liège.

Pour le reste, c'est le calme plat. Plusieurs joueurs comme Ruvalcaba et Benjdida sont venus renforcer le noyau cet été et, alors qu'ils présentaient déjà de l'expérience dans le monde professionnel et semblaient au-dessus du lot, les deux joueurs ne relèvent pas drastiquement les résultats de l'équipe.

© photonews

Réginal Goreux, le sauveur ?

La décision a donc été publiée ce lundi, Joseph Laumann n'est plus l'entraîneur du SL16 FC. Il est remplacé par une figure bien connue de la maison, Réginal Goreux, à titre intérimaire.

L'ancien joueur du Standard rêvait d'un essai comme entraîneur depuis longtemps. Détenteur d'un diplôme UEFA A et en train de passer sa licence professionnelle, Réginal Goreux peut effectivement s'asseoir sur un banc en Challenger Pro League. Mais, il y a un mais.

Selon l'Union Belge, un directeur de l'académie ne peut pas être la même personne qu'un entraîneur principal. Si l'intérim de Goreux fonctionne et que l'Haïtien est effectivement prolongé, le Standard devra trouver un nouvel homme fort pour le SL16 Football Campus.

Il est aussi possible que le Standard décide de conserver Réginal Goreux, qui ferait du bon travail, à la tête de son académie. Il faudra alors chercher un nouvel entraîneur pour le SL16 FC, qui présenterait la même caractéristique d'être bon marché. 777 Partners pourrait alors sortir un nom de son carnet d'adresse... ou étudier une cible plus liégeoise. Mais cela ne ravirait certainement pas Régi...