"Le seul autre joueur que j'ai vu faire ça dans l'histoire" : le parallèle entre Eden Hazard et Lionel Messi qui fait parler

Malgré des dernières saisons en mode mineur, Eden Hazard est un joueur qui aura marqué son époque. Ce n'est pas Thierry henry qui dira le contraire.

Tout au long de sa carrière, Lionel Messi a dû, malgré son immense talent, faire avec les critiques sur sa marche nonchalante en perte de balle. Son ancien coéquipier Thierry Henry ne comprend pas ces attaques : "Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que porter le ballon sur absolument toutes les actions ? C'est épuisant. Les gens n'aiment pas le voir marcher quand l'équipe n'a pas le ballon, mais est-ce qu'on peut parler de ce qu'il fait quand elle l'a ? S'arrêter, repartir, se faire tacler, se relever, c'est extrêmement exigeant" explique-t-il à Gary Lineker dans le podcast "The rest is football".

Pour avoir connu les deux joueurs, Henry ose une comparaison avec un certain Eden Hazard : "Le seul autre joueur que j'ai vu faire ça dans l'histoire, même si je sais que vous allez aussi me citer Paul Gascoigne ou Maradona, c'est Eden Hazard, plus proche de nous. Dans la Premier League, le seul équivalent, c'est Eden Hazard. Je m'en fous de ce que les gens diront. Eden Hazard".

Pour l'ancien adjoint de Roberto Martinez, Eden est à classer dans la même catégorie que Messi : "A chaque fois qu'il touche le ballon, il court vers toi. Il n'y avait jamais de passes simples ou de choses trop faciles. Donc, évidemment que tu vas finir fatigué, parce que le sprint demande beaucoup à ton corps. Alors, est-ce qu'il peut éventuellement marcher quelque fois ? Si tu me fais gagner, tu peux marcher quand tu veux. Seulement lui, hein. Aux plus jeunes, ne faites pas ça".