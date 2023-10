Une recrue d'Anderlecht déjà vers la sortie ?

Justin Lonwijk n'était pas arrivé entouré d'énormes attentes, mais peine même à se faire une place dans le noyau A du Sporting. Son aventure à Anderlecht ne devrait pas durer.

Justin Lonwijk (23 ans) ne devrait pas faire long feu à Anderlecht. Depuis son prêt en provenance du Dynamo Kiev, le Néerlandais n'a joué que 3 petits bouts de match (39 minutes), et a peiné à retrouver la forme après être arrivé avec un retard de condition.

Lors des deux dernières rencontres du RSCA, Lonwijk n'était pas présent dans la sélection, et ce alors qu'il n'évolue pas avec les U23 pour travailler sa forme ; pour autant qu'on le sache, il est fit et prêt à aider Anderlecht. Le problème est qu'à son poste, Brian Riemer a beaucoup d'options.

Même avec les blessures de Majeed Ashimeru et Thomas Delaney, Lonwijk, qui n'est pas exactement un "game changer" ni un joueur autour duquel les attentes étaient très élevées, n'a pas grimpé dans la hiérarchie. Pire : il nous est revenus que son attitude à l'entraînement n'était pas forcément exemplaire.

Avec les retours prévus de Delaney et Ashimeru, Justin Lonwijk devrait être mis pour de bon de côté par Riemer, et Jesper Fredberg sait d'ores et déjà que l'option d'achat placée ne sera pas levée. Dès le mois de janvier, le Dynamo Kiev et le RSCA chercheront une solution pour rompre le prêt, c'est une quasi-certitude.