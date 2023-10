Ce qui inquiète particulièrement à l'Union : "Nous devons le corriger !"

L'Union Saint-Gilloise a eu chaud ce jeudi soir. Menés 0-1 à moins de dix minutes de la fin, les coéquipiers de Loic Lapoussin ont totalement renversé la situation.

"Le LASK est une équipe qui nous a posé pas mal de problèmes. On a su rectifier le tir en seconde mi-temps. C'était trois points qu'on devait prendre ce soir", a commencé Loic Lapoussin en après-match.

L'Union s'est réveillé en seconde mi-temps, après très mauvaises 45 premières minutes. "Le coach nous a dit de gagner les duels. De jouer un peu plus vite, et de manière plus précise. Nous avons eu des difficultés face à leur pressing."

Les Saint-Gillois ont alors pu s'en remettre à l'une de leurs armes fatales : les phases arrêtées. "C'est très important pour gagner une rencontre. La preuve encore aujourd'hui."

Le numéro 10 de l'Union ne s'y trompait pas : les premières périodes prestées jusqu'ici en Europa League ne sont pas suffisantes. "Peut-être qu'on rentre un peu moins bien dans nos matchs, c'est vrai. On va tenter de corriger cela. Parce que c'est toujours mieux de gagner des matchs avec la manière."