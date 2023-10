Charleroi n'enchaîne pas et chute à Eupen, qui stoppe enfin sa sérieuse hémorragie

Charleroi n'enchaîne pas et se reprend les pieds dans le tapis après ses victoires contre le RWDM et l'Antwerp. Eupen met fin à l'hémorragie et quitte provisoirement les Play-Offs 3. Eupen - Charleroi, 2-0 !

Suite de la douzième journée de Jupiler Pro League ce samedi au Kehrweg, pour un duel wallon important entre l'AS Eupen et le Sporting Charleroi. Après une partie de calendrier difficile (Union, Antwerp, Anderlecht, La Gantoise, Standard), les Pandas espèrent stopper l'hémorragie contre les Carolos, qui doivent aussi s'imposer pour se donner de l'air par rapport à la zone rouge et se rapprocher des Play-Offs 1. Un duel wallon important ce samedi, entre l’AS Eupen et le Sporting Charleroi #EUPCHA pic.twitter.com/7G7uZLXtVH — Loïc Woos (@LoicWoos) October 28, 2023 Dans son stade, c'est Eupen qui se procure la première occasion de la partie. Nuhu reçoit le ballon à l'entrée du rectangle, avec un petit peu de réussite, et tente sa chance. Koffi détourne en corner (7e). Ensuite, ce sont les Carolos qui vont faire le jeu. Les Pandas essayent d'utiliser les transitions rapides, mais manquent très souvent de précision dans les derniers gestes. Charleroi pense d'ailleurs ouvrir le score via Stulic, qui trouve les filets après une bonne déviation de Knezevic, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu (18e). Ce n'est pas la seule alerte devant la cage de Gabriel Slonina. Le gardien eupenois sauve les siens à deux reprises, devant Stulic (35e) et Boukamir (39e). Sur la dernière grosse occasion de la première mi-temps, Christie-Davies lance Kral dans la profondeur, sur le côté gauche. Le Tchèque ne se fait pas prier pour inscrire son premier but sous les couleurs d'Eupen (45+1e). Contre le cours du jeu, les locaux sont devant au repos. © photonews Un but qui ne change en rien les intentions de Charleroi, qui débute la seconde période avec l'idée de recoller rapidement au score. Morioka cède d'ailleurs sa place à Badji. Mais après une tête au-dessus de la barre du nouvel entrant, Eupen va parvenir à faire le break. Très actif sur son côté droit depuis la reprise, Gary Magnée alerte Möhwald d'un centre en retrait, à ras de sol. Le numéro 8 double la mise (2-0, 54e). Intelligemment, Eupen va reculer et laisser le ballon à son adversaire. Parce que son adversaire est simplement incapable d'amener de la pression offensive. Charleroi contrôle le cuir, cherche la solution mais ne la trouve pas. Zorgane essaye seul (61e), puis sur corner (64e) mais rien n'y fait. Eupen essaye de tuer le match en contre-attaque, mais le bon centre de Magnée ne trouve pas preneur (66e). Si Charleroi essaye de revenir, les locaux passent près de tuer le match. La frappe de Boukamir est contrée, Eupen repart en contre et Finnbogason alerte Van Genechten, dans la profondeur. Hervé Koffi sort bien de son rectangle pour écarter le danger (73e). Deux minutes plus tard, Nuhu galvaude une nouvelle contre-attaque, encore initiée par Finnbogason (75e). Eupen revient à la hauteur de Charleroi, en haut de colonne de droite Malgré la reprise de Badji sur le poteau en toute fin de match, le score n'évoluera plus. Malgré deux victoires consécutives contre le RWDM et l'Antwerp, le Sporting Charleroi n'enchaîne pas et chute sur la pelouse d'Eupen, qui met fin à l'hémorragie après une série de six revers de rang. Les Pandas sortent de la zone rouge et reviennent à la dixième place, à la hauteur de leur adversaire du jour. Classement T P G P P B = Forme 1. Union SG 11 25 8 1 2 26-13 13 G G G G G 2. Cercle de Bruges 12 21 7 0 5 16-11 5 P P G G G 3. Anderlecht 11 21 6 3 2 18-13 5 P P G G P 4. La Gantoise 11 20 5 5 1 16-12 4 G P P P P 5. KRC Genk 11 18 4 6 1 20-10 10 P P P P G 6. Antwerp 11 17 4 5 2 19-8 11 P P P G P 7. FC Bruges 11 16 4 4 3 23-12 11 P P P P P 8. Standard 11 16 4 4 3 13-11 2 G P G G G 9. STVV 12 16 4 4 4 13-19 -6 P P P P G 10. Eupen 12 13 4 1 7 16-26 -10 P P P P G 11. Charleroi 12 13 3 4 5 13-19 -6 G P G G P 12. RWDM 12 13 3 4 5 13-23 -10 P P P P P 13. OH Louvain 11 12 3 3 5 18-19 -1 P G P P G 14. KV Malines 12 11 3 2 7 11-18 -7 P P P P P 15. KV Courtrai 11 8 2 2 7 9-22 -13 P P G P G 16. Westerlo 11 7 1 4 6 12-20 -8 P P P G P