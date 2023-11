🎥 Visé aura résisté face à Genk, l'Antwerp retrouve le chemin de la victoire et dit merci à l'un de ses anciens joueurs

En ce jour férié, plusieurs matchs de Coupe de Belgique se sont disputés cette après-midi. Outre l'Union Saint-Gilloise, Genk et l'Antwerp se sont qualifiés pour le prochain tour.

En héritant de Genk, Visé est tombé sur un gros morceau dans ces 32e de finale de Coupe de Belgique. D'autant que malgré plusieurs changements, l'équipe du Racing restait compétitive et ouvrait d'ailleurs le score après un peu plus d'un quart d'heure de jeu grâce à Yira Sor.

Le score de 0-4 pourrait indiquer un match facile pour les Limbourgeois mais occulterait le bon match disputé par Visé, marqué par plusieurs occasions. Les hommes de José Riga sont rentrés au vestiaire avec un seul but de retard. A 10 minutes de la fin du match, le score n'était que de 0-2 mais les remplaçants Andi Zeqiri et Christopher Bonsu-Baah ont fait la différence.

L'Antwerp en maîtrise

Score presque similaire à Lierse - Antwerp (1-4). Là aussi, il a mis un peu de temps à se dessiner : à la demi-heure, le Lierse répondait sur penalty à l'ouverture du score de Toby Alderweireld, bien présent pour ce match de coupe.

Mais George Ilenikhena (auteur de son troisième but sur les trois derniers matchs) et Ritchie De Laet frappaient en fin de première mi-temps pour remettre l'Antwerp sur les bons rails. Dans le deuxième acte, les Anversois ont géré leur avantage et ont même planté un quatrième but via...Obbi Oularé, aujourd'hui joueur du Lierse et auteur d'un auto-but malheureux face à son ancien club. Le Great Old retrouve ainsi la victoire après trois défaites de rang.