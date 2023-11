Erik ten Hag pris pour cible : "Il récompense des joueurs qui échouent"

La presse anglaise s'en prend violemment à la position précaire d'Erik ten Hag après la défaite sans appel de Manchester United 0-3 contre Newcastle United. La situation du Néerlandais était déjà sous pression, mais elle prend des proportions encore plus grandes après l'élimination en League Cup.

"Il est sous pression, Erik ten Hag. Il y a beaucoup de points d'interrogation derrière son nom en ce moment", a déclaré l'ancien attaquant de Crystal Palace et commentateur de la BBC Radio, Clinton Morrison, pendant le match. Après le coup de sifflet final, les gros titres critiques à l'égard de Ten Hag ont afflué. "La pression sur Ten Hag s'accentue après que les Red Devils aient subi une nouvelle défaite lamentable", rapporte le Daily Mail. "Newcastle écrase United et accentue la pression sur Ten Hag", ajoute The Guardian. Le journal local Manchester Evening News ne ménage pas le manager néerlandais, lui attribuant la note de 2. "Il a récompensé des joueurs qui ont échoué en les alignant à nouveau", peut-on lire. Sky Sports constate également que la pression sur Ten Hag atteint des proportions énormes.

Le présentateur et icône du club de United, Gary Neville, est très critique et s'inquiète. "Le derby de Manchester de dimanche dernier (défaite 0-3) était mauvais. Ce soir a confirmé ce que nous avons vu ces derniers jours. Ils manquent d'idées et Ten Hag a du travail à faire. Il doit rapidement comprendre comment tirer le meilleur parti de ce groupe de joueurs."

Comme d'habitude, The Sun propose un titre original. "Halloween est peut-être passé, mais le spectacle d'horreur de United continue." Ten Hag lui-même, qui entrera dans l'histoire comme le manager de United ayant connu le pire début de saison en 61 ans, a regardé dans le miroir après le match. "Je dois en assumer la responsabilité", a-t-il déclaré sur Sky Sports. "C'est en dessous de notre niveau et je dois rectifier le tir. Nous devons élever nos standards. Ce n'est pas assez bon. Je suis convaincu que nos joueurs se relèveront."