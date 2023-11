Les lourdes déclarations de Bas Dost après son malaise sur le terrain : "J'ai besoin de faire une pause"

Bas Dost, qui s'est effondré la semaine dernière lors d'AZ-NEC, a fait le point sur son état de santé. L'ancien attaquant néerlandais du Club de Bruges souffre d'un problème cardiaque et a arrêté de jouer au football pour le moment.

"Le cardiologue a appris la cause de ce qui m'est arrivé lors du match AZ – NEC à Alkmaar", a-t-il déclaré. "J'ai passé de nombreux tests ces derniers jours et ils ont montré que j'avais une inflammation du muscle cardiaque (myocardite)" peut-on lire sur le site officiel du NEC Nimègue.

"Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles un muscle cardiaque devient enflammé et les conséquences peuvent être assez graves, mais j'ai eu la chance d'avoir été réanimé avec succès sur le terrain. Je ne saurais trop insister sur ma gratitude envers les médecins de NEC et d'AZ pour leur performance adéquate sur le terrain."

"Les examens se poursuivront dans les prochains jours, puis je rentrerai chez moi et je devrai me reposer pour m'en remettre complètement", explique Dost à propos de son avenir sportif. "Ce n'est qu'après ce moment que j'aurai plus d'informations sur mon avenir et que je pourrai désormais en parler davantage."

"Pour l'instant, je prends une pause dans le football et je passerai le temps à venir avec ma famille. J'espère que tout le monde respectera cela. Ensuite, je pourrai aussi raconter une histoire, surtout pour aider le monde du sport et apprendre de ce qui m'est arrivé et pour que je puisse continuer à raconter cette histoire."

Aucune conséquence de la vaccination

"Je tiens à souligner que mon inflammation n'a rien à voir avec les vaccinations. J'ai dit à mes coéquipiers que j'avais confiance en ma guérison et que je me remettrais sur les rails. J'espère qu'ils pourront désormais se concentrer à nouveau sur le football."