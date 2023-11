Très mauvaise nouvelle au Sporting Charleroi

Charleroi a été chercher la qualification sur la pelouse de Tessenderlo, mais ce mardi, un Zèbre s'est blessé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Isaac Mbenza.

Isaac Mbenza (27 ans) s'est occasionné une blessure au ménisque lors de l'entraînement ouvert de ce mardi au Mambourg, rapporte La Dernière Heure. Une blessure qui va tenir l'ailier éloigné de longues semaines des terrains.

Le Sporting a communiqué sur cette blessure : Mbenza souffre d'une lésion au ménisque et sera sur le flanc pour "quelques semaines", précise le club. Cette saison, Isaac Mbenza a disputé 11 matchs et inscrit un but pour 2 passes décisives.