Un nouveau joueur touché par des problèmes psychologiques

Andries Noppert, ancien concurrent de Bart Verbruggen (ancien joueur du RSC Anderlecht) en équipe nationale néerlandaise, ne voit aucune raison de consulter un psychologue du sport.

Le gardien de but du sc Heerenveen, qui n'est pas au meilleur de sa forme et n'a pas été inclus dans la présélection de l'équipe nationale néerlandaise, se tourne vers sa famille.

Lors de la récente période internationale, Noppert aurait dû regarder les matchs depuis le banc. En raison d'une blessure de Mark Flekken, il a été appelé par l'entraîneur Ronald Koeman. À son arrivée à Zeist, il a voulu plaisanter sur sa forme actuelle. "J'ai dit : j'espère qu'on va s'entraîner avec des ballons sauteurs, comme ça je pourrai arrêter quelque chose", plaisante le gardien de but auprès de NU. Il y a onze mois, Noppert était le gardien titulaire de l'équipe nationale néerlandaise lors de la Coupe du Monde au Qatar. Un an plus tard, la situation est bien différente : pas de transfert de rêve et une mauvaise forme. "Cela commence à jouer dans la tête", admet-il. "C'est la pire chose qui puisse arriver, car il faut toujours avoir confiance en soi."

Noppert pense pouvoir surmonter cette spirale négative par lui-même. Il ne voit pas la nécessité de consulter un psychologue du sport. "Ce n'est pas un reproche envers ce type de profession, mais j'ai résolu mes problèmes moi-même toute ma vie", affirme-t-il. "J'ai déjà traversé des moments difficiles par le passé. Je peux tout discuter avec ma famille. Je suis convaincu qu'ils peuvent m'aider à sortir de cette situation."