Une nouveau cadre de la génération dorée raccroche les crampons

Marouane Felliani vit ses derniers jours en tant que joueur de football. C'est du moins ce qu'a annoncé son coach en conférence de presse.

Voici plus de quatre ans que Marouane Fellaini a quitté Manchester United pour le Shandong Taishan. Cette saison encore, il figurait parmi les meilleurs de l'équipe avec 14 buts inscrits en 30 matchs, le brassard de capitaine autour du bras.

Mais à 35 ans, il a décidé de dire stop. Son Choi Kang-hee à Xinhua a déclaré à presse officielle d’État en Chine que Fellaini raccrocherait les crampons en fin de saison, qui est sur le point de se terminer : "C’est un grand joueur. Au cours des dernières années, Fellaini a alimenté l’atmosphère lors des matchs à domicile avec des buts et des victoires, encore et encore. Honorons-le et applaudissons fort. Il est venu en superstar et il part en légende".

Dans un communiqué, le club a appelé ses supporters à venir saluer l'ancien Diable Rouge ce matin contre le FC Henan. Il s'agit là du dernier match de la carrière de Marouane Fellaini. Avec 18 buts, souvent cruciaux, chez les Diables Rouges, Marouane Fellaini aura été l'une des figures les plus marquantes, et l'une des plus facilement reconnaissables, de la génération dorée.