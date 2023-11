L'effet Karel Geraerts est bien là à Schalke 04, qui enchaîne

Après un petit raté en Coupe, Schalke 04 repart de l'avant. Les Konigsblauen ont enchaîné une seconde victoire consécutive en championnat.

Karel Geraerts était arrivé à Schalke 04 avec une mission : éloigner les Konigsblauen au plus vite de la zone rouge. Et pour la première fois de la saison, Schalke a enchaîné deux victoires consécutives, se donnant un peu d'air.

Le club de Gelsenkirchen a en effet été l'emporter à Nuremberg (1-2), sur un but tardif de Danny Latza à la 89e minute. Une seconde victoire d'affilée pour Geraerts qui avait déjà gagné ses débuts face à Hanovre (3-2).

Cette victoire permet aussi de compenser l'élimination en Coupe d'Allemagne des oeuvres de Sankt Pauli, plus anecdotique. Schalke 04 compte désormais 13 points, un de plus que Karlsruhe et le Hansa Rostock.