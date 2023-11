Un Belge découvre le foot écossais : "Je saigne souvent en rentrant chez moi"

Cyriel Dessers a signé aux Glasgow Rangers cet été en provenance de Cremonese, et découvre donc un tout autre football. L'ancien de Genk a raconté cette expérience.

Cyriel Dessers (28 ans) découvre cette saison les rudes réalités du football écossais, très différent de la Serie A ou même du championnat de Belgique. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres, il s'en sort plutôt bien, mais a raconté au Nieuwsblad les difficultés rencontrées.

"De manière générale, les championnats néerlandais et belge sont au-dessus du championnat écossais", concède Dessers, qui a inscrit 36 buts en Eredivisie avec Utrecht, Feyenoord et Breda ainsi que 7 buts en JPL avec Genk. "Et la Serie A, bien sûr, est un niveau encore différent".

"Mais en Ecosse, les adversaires donnent leur vie sur le terrain pour nous empêcher de marquer. On doit donc y aller à fond," continue l'ancien Genkois. "Je rentre souvent chez moi avec des égratignures sur le corps ou en saignant".