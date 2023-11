Une surprise pour remplacer Jan Vertonghen à Anderlecht ?

Anderlecht va devoir faire sans son capitaine et patron de la défense Jan Vertonghen, absent pour quelques semaines. Même sans cette blessure, la question se serait posée : qui pourrait remplacer "Sterke Jan" en cas de besoin ?

Jan Vertonghen avait probablement bien besoin de ne pas jouer une seule minute en Coupe de Belgique la semaine passée. Car cette saison, le Diable Rouge de 36 ans a tout joué en championnat : pas une seule minute manquée jusqu'à cette sortie tardive (86e) au Jan Breydel ce dimanche.

Et encore : cette sortie, elle n'était pas du fait de Brian Riemer. Vertonghen a été touché à la cheville, et a donc bien malgré lui passé le brassard à son compère Zeno Debast. Et c'est encore bien malgré lui, on n'en doute pas, qu'il va donc rester éloigné des terrains quelques semaines. Mais qui en profitera ?

L'heure de Lucas Lissens ?

L'option "poste pour poste" la plus logique, qui ne pousserait pas Brian Riemer à bricoler, c'est bien Lucas Lissens (22 ans), qui attend son heure depuis longtemps maintenant en Futures. Titulaire contre La Louvière, Lissens n'a pas eu grand chose à faire mais l'a bien fait.

Photonews

Ironiquement, Lissens serait l'aîné de la défense centrale, même s'il ne compte que 7 matchs pour l'équipe A par rapport à Zeno Debast qui en compte 69 à 20 ans. Mais son manque d'expérience pourrait forcer Debast à passer un palier et à devenir le leader de la défense. En est-il capable ? C'est peut-être le moment de le vérifier... mais en déplacement à La Gantoise, c'est très risqué.

Killian Sardella de retour dans l'axe ?

Bien installé au poste de back droit, Killian Sardella n'en reste pas moins tout à fait capable d'évoluer dans l'axe de la défense. Il l'a fait à plusieurs reprises, mais le plus souvent côté droit de l'axe, sur son bon pied. Le bilan d'Anderlecht avec Sardella en tant que défenseur central est même particulièrement bon, puisqu'il est de 6 victoires, un nul et une défaite.

© photonews

Le vrai problème est peut-être que faire passer Sardella dans l'axe implique de titulariser au back droit Louis Patris, qui est en grande difficulté ces derniers temps. Avec un match aussi important à venir que le déplacement à Gand, Riemer va-t-il prendre ce risque ?

Thomas Delaney, l'option surprise

Un nom pourrait bien surprendre tout le monde : celui de Thomas Delaney. Avec Copenhague comme avec le Borussia Dortmund, le Danois a en de rares occasions été aligné en défense centrale en cas de besoin. Un replacement qui peut rappeler celui d'un certain Axel Witsel à l'Atlético Madrid et au Borussia Dortmund : Delaney, qui aime être hyperactif et au centre du jeu, n'y prend certainement pas beaucoup de plaisir.

Mais Delaney est le fidèle lieutenant de Brian Riemer, l'un de ses relais sur le terrain, et il ne rechignera certainement pas à la tâche si on lui demande de remplacer Vertonghen poste pour poste. Pas de (grosse) perte d'expérience dans ce cas, et la possibilité pour Riemer d'aligner le trio Rits-Leoni-Stroeykens, repoussant un peu un choix difficile dans ce secteur également. L'option la moins plausible ? De notre côté, on placerait pourtant une pièce dessus...