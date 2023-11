Carl Hoefkens a défini le rôle de Cihan Canak au Standard : le Turc sera-t-il une nouvelle fois titulaire à l'Antwerp ?

Un nouveau déplacement difficile attend le Standard, à l'Antwerp. Titulaire lors des deux derniers matchs, Cihan Canak pourrait enchaîner sur le côté gauche.

Après sa contre-performance de dimanche dernier contre Malines, le Standard s’apprête à vivre un nouveau déplacement difficile, à l’Antwerp. Cette semaine, Carl Hoefkens a axé ses séances sur les problèmes encourus contre le KVM, notamment en deuxième mi-temps.

« Le coach nous a dit que la première mi-temps était assez bonne. En seconde période, on a perdu notre envie de jouer et de garder la balle. Ce n’est pas la même chose que l’année dernière, où l’on manquait parfois de consistance sur un match. On chute encore parfois en fin de rencontre, mais nos matchs sont assez bons » assurait Cihan Canak en conférence de presse.

Titulaire contre Harelbeke en Coupe de Belgique, le Turc l’était à nouveau contre le KV Malines. Carl Hoefkens doit trouver une solution pour les phases défensives sur son côté gauche, Canak pourrait être l’élu.

© photonews

« Cela m’a fait du bien d’enchainer, de retrouver le terrain. J’étais un petit peu fatigué après Malines puisque j’avais joué le mercredi. J’étais bien en première période, j’ai senti un petit peu de fatigue en seconde. J’essaye de prendre toutes les minutes possibles et de prester. J’espère qu’en jouant de la sorte, je pourrai rester tout le temps titulaire. »

Plus offensif pendant sa formation, Canak est utilisé dans un rôle de piston gauche par son entraîneur. Probablement pas le rôle qu’il imaginait au début de sa carrière, mais le jeune joueur fait bonne impression et pourrait régler quelques problèmes défensifs du Standard.