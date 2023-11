Le Standard avec Canak ou Djenepo à l'Antwerp ? "Cette situation m'a beaucoup forgé"

Titulaire lors des deux dernières rencontres, Cihan Canak pourrait enchaîner à l'Antwerp, sur le côté gauche. Peut-il définitivement chiper la place de Moussa Djenepo ?

La saison dernière, l’Antwerp a procuré beaucoup d’émotions à Cihan Canak. Son premier but à Sclessin, mais aussi une erreur fatale qui a grandement diminué son temps de jeu sous Ronny Deila.

« J’avais marqué mon premier but contre l’Antwerp. Je n’ai pas oublié notre déplacement en Coupe, personne n’avait bien joué. Il y a une petite revanche collective et personnelle »

« Cette glissade m’a forgé, on apprend de ses erreurs. Après ce moment, je me sentais mal. Mais puisque j’ai un mental assez bon, je me suis amélioré dans ce sens. Cela m’aide cette saison, où je joue un petit peu moins. J’ai déjà vécu quelque chose comme ça, je sais que je ne dois pas lâcher pour revenir dans l’équipe. »

Intenable contre Harelbeke, Cihan Canak a livré une prestation encourageante contre le KV Malines. Sur le flanc gauche, il semble pouvoir régler quelques problèmes défensifs du Standard, ce que Moussa Djenepo peine à faire.

Mais si le Malien revenait dans le onze, Canak retrouverait une nouvelle fois sa place sur le banc. Alors que le mercato hivernal commence à pointer le bout de son nez, le jeune Turc ne pense pas à un prêt et veut s’imposer à Sclessin.

« C’est clair que je serais déçu si je ne commence pas. Je me sens bien au Standard. Tant que je prends des minutes et que je joue, je resterai ici. Je reste impatient d’un côté, mais je comprends mieux les choses. Je sais qu’il y a une bonne raison si je ne joue pas » a conclu Canak.