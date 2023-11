Anderlecht débarque à Gand avec une très mauvaise nouvelle

Le déplacement à la Ghelamco s'annonce chaud pour le Sporting. Le dernière victoire là-bas ne date pas d'hier...

La Gantoise agit en tant que véritable bête noire du Sporting d'Anderlecht depuis... le départ d'Hein Vanhaezebrouck ! Et ce dimanche, les Mauves se rendent à la Ghelamco Arena, le fief des Buffalos.

Un déplacement crucial et qui pourrait être la fin d'une triste et très longue série pour le Sporting. En effet, le RSCA n'a plus remporté le moindre match face à Gand depuis le 11 novembre 2018, soit cinq ans jour pour jour.

Mais surtout, il n'a plus gagné sur les terres des Buffalos depuis le 22 décembre 2016 soit presque sept ans !

Brian Riemer trouvera-t-il la formule pour permettre aux siens d'enfin l'emporter ?