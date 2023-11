Le grand retour pour ce Belge, qui fait des merveilles aux Pays-Bas

En septembre dernier, Peter Maes s'est engagé au Willem II Tilburg. Depuis, l'homme de 59 ans offre de superbes résultats au club néerlandais.

Le Willem II Tilburg s'est imposé ce vendredi soir face aux U23 du FC Utrecht (2-1). Une victoire qui permet de ramener à trois points à un très beau total de 21 points sur 24 en Keuken Kampioen Divisie (D2 néerlandaise). Un total de leader, tout simplement.

C'est donc une belle histoire qui est en train de se dérouler pour Peter Maes. L'ancien coach de Genk, STVV, Beerschot ou encore Lokeren n'avait plus entraîné une équipe depuis deux ans.

"Je me suis endormi pendant quelques années, puis c'est lourd de retrouver ce rythme élevé. Ces dernières années, le terrain m'a manqué. Quand toute votre vie tourne autour du football et que les circonstances vous en privent, il faut savoir faire la part des choses pendant un certain temps", avait déclaré Maes lors de sa présentation.

Le coach avait été impliqué dans un scandale fiscal. "L'été dernier, j'ai mis fin à une période désagréable en concluant un accord avec le fisc. Ce chapitre est donc désormais définitivement terminé. J’ai hâte de faire ce que j’aime faire : jouer au football."