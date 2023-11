"Regardez-moi dans les yeux et dites-moi à quoi ça sert ?"

L'Union est en position favorable dans la Jupiler Pro League. L'équipe de l'entraîneur Alexander Blessin est en tête avec 6 points d'avance sur le deuxième, le RSC Anderlecht. Le champion d'automne a 57 % de chances de remporter le championnat.

"Qu'est-ce que cela signifie d'être champion d'automne ?", a demandé Blessin au Nieuwsblad après la victoire 3-0 contre KV Courtrai et la conquête du titre de champion d'automne. "Regardez-moi dans les yeux : absolument rien. Je peux vous l'assurer. La saison est longue et si vous divisez les points par deux, cet avantage ne signifie rien", a déclaré Blessin.

Cependant, cela s'avère être tout le contraire, car l'Union a de fortes chances de remporter le championnat si l'on regarde le passé. Pour parvenir à ces 57 %, il faut examiner le champion d'automne et le champion final des 14 dernières années, depuis l'introduction des Play-Offs. Depuis lors, le champion d'automne est devenu le vrai champion à 8 reprises, ce qui équivaut à 57 % du temps.

Ainsi, le RSC Anderlecht a été champion en 2010, 2012 et 2013 ; Genk en 2011 et 2019 ; et le Club de Bruges en 2018, 2020 et 2021. Ces équipes étaient à la fois championnes d'automne et championnes finales cette année-là.

Actuellement, l'Union compte 34 points en 14 matchs de Jupiler Pro League. À la deuxième et à la troisième place se trouvent le RSC Anderlecht et La Gantoise avec respectivement 28 et 27 points.