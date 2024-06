Le Standard n'est pas seul : un club français historique est au bord du gouffre !

Il n'y a pas qu'en Belgique où l'un des clubs les plus historiques du pays est sous une énorme menace. C'est aussi le cas en France, où les Girondins de Bordeaux doivent trouver 35 millions d'euros de toute urgence.

Pas encore de nouvelle précise quant à l'avenir du Standard. Si l'on sait que l'homme d'affaires belge Nicolas Lhoist ne reprendra pas le club, on ne sait pas encore si le Matricule 16 pourra évoluer en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Une telle histoire, il n'y en a pas que chez nous. Des clubs historiques qui descendent, il y en a dans les quatre coins de l'Europe, assez fréquemment. Si l'on ne prend en compte que les dernières années, demandez à Saint-Etienne et à Schalke 04, par exemple.

Dans l'hexagone, un autre club mythique est à la lutte pour sa survie depuis plusieurs années : les Girondins de Bordeaux, seulement douzièmes de Ligue 2 cette saison, qui sont, peut-être, dans une situation encore plus critique que les Rouches.

Bordeaux est au bord du gouffre !

En effet, selon les dires de Sud-ouest, le club doit trouver la somme de... 35 millions d'euros avant son passage devant la DNCG, le 19 juin, afin d'éviter une relégation en National.

Champion de France à six reprises, quatre fois vainqueur de la Coupe de France et vainqueur de la Coupe Intertoto en 1995, Bordeaux est au bord du gouffre, plus que jamais !