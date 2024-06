La "trahison" de Thorsten Fink ne passe absolument pas : "Personne ne peut nous en vouloir"

Thorsten Fink est le nouvel entraîneur du Racing Genk. Une trahison qui ne passe pas à Saint-Trond, d'autant que l'entraîneur devrait prendre plusieurs talents dans ses valises...

C'est officiel depuis cette semaine. Thorsten Fink est le nouvel entraîneur du Racing Genk. Il remplace Wouter Vrancken, qui s'assoira sur le siège de Hein Vanhaezebrouck à La Gantoise.

Ce transfert, il passe évidemment très difficilement au Stayen de Saint-Trond, grand rival de Genk dans la bataille du Limbourg. D'autant que Thorsten Fink risque de prendre Jarne Steuckers et Matte Smets, deux immenses espoirs de STVV (bien qu'ils soient passés par le centre de formation de Genk) dans ses valises.

Dans un entretien accordé au Belang van Limburg, le T1 s'est confié sur ce changement de club controversé, et sur la réaction des supporters de Saint-Trond.

Passer de Saint-Trond à Genk, une trahison énorme pour les Trudonnaires

"Bien sûr, je comprends qu'ils soient déçus et en colère. Mais ces choses font partie du football. On m'a donné l'opportunité de passer un cran plus haut et je l'ai saisie. J'ai passé des moments merveilleux au STVV, des moments que je n'oublierai jamais. Mais désormais, je suis entraîneur du Racing Genk et je donnerai tout pour ce club."

"Qu'un accueil hostile m'attende à Saint-Trond la saison prochaine ? Peut-être, mais j'espère que tout restera sportif. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de bons souvenirs de mon passage à Saint-Trond. Ce n'est pas facile de laisser tout le monde derrière soi. Mon staff et moi avons tout donné pendant un an et, à ce niveau-là, on ne peut pas nous en vouloir."