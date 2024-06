La touche Thorsten Fink déjà visible ? Cinq joueurs peuvent quitter le Racing Genk !

Le Racing Genk va connaître beaucoup de changements au sein de son noyau A. Le premier effet Thorsten Fink : cinq joueurs peuvent quitter le Limbourg !

Thorsten Fink est le nouvel entraîneur du Racing Genk. Sur le banc de Saint-Trond, l'entraîneur allemand a pris l'habitude de travailler avec des jeunes joueurs, et d'y faire des résultats. En voyant le centre de formation du Racing, Fink n'a donc pas hésité.

"Le plus important pour moi, c'est de respecter l'ADN de Genk. Nous travaillons ici avec de jeunes joueurs. J'aime ça. Ce club a tout pour réussir, avec des joueurs qui font preuve de passion et d'unité" a déclaré le nouveau T1 lors de sa conférence de presse de présentation.

Il faut donc s'attendre, à Genk, à voir beaucoup de mouvements. Dans le sens des arrivées, notamment. Jarne Steuckers et Matte Smets, qui ont beaucoup évolué sous les ordres de Fink à Saint-Trond, devraient suivre leur mentor à la Cegeka Arena. Dans le sens des départs, pas moins de cinq joueurs du noyau A pourraient quitter le navire... au minimum.

Beaucoup de changements attendus dans le noyau du Racing Genk

On sait déjà qu'Eduard Sobol, prêté par Strasbourg, retournera dans la formation de Ligue 1, probablement avant un nouveau départ. Selon le Belang van Limburg, Andi Zeqiri, repris pour l'Euro avec la Suisse, et Tolu Arokodare pourraient aussi quitter Genk, sur un bilan mitigé.

Tout ça sans compter les cas Alieu Fadera et Aziz Ouattara. Ce dernier pourrait recevoir une dernière chance lors de la préparation, mais une solution devrait, aussi, lui être trouvée. On sait également que Maarten Vandevoort rejoindra Leipzig et que Bilal El Khannouss est suivi par toute l'Europe ou presque. Cet été, ce sera l'exode au Racing Genk !