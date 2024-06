Officiel : le Beerschot perd son directeur sportif, au profit d'un autre club de Pro League !

Dirk Kuyt sera toujours l'entraîneur du Beerschot la saison prochaine, mais il devra se passer de son directeur sportif, Gyorgy Csepregi. Le Hongrois reste en Jupiler Pro League et rejoint OHL.

"Je me voyais rester ici encore deux ans, mais c'était clair que le club allait prendre une autre direction. Sans moi, c'est dommage. Oui, je suis amer, mais ce départ douloureux n'affecte pas mon amour pour ce beau club."

C'est ce que disait Gyorgy Csepregi, le directeur sportif, lors de son départ officiel du Beerschot, il y a quelques jours. Le Hongrois semblait en route pour un autre club de Pro League, OHL. La décision est désormais officielle.

Gyorgy Csepregi wordt de nieuwe technisch directeur van OH Leuven. Welkom, Gyorgy! 🤍🖤💚❤️



Après le CEO, Louvain accueille le directeur sportif du Beerschot !

Les Louvanistes ont communiqué la nouvelle, ce jeudi soir. "Gyorgy Csepregi, 47 ans, est le nouveau directeur technique d'OHL. Il signe un contrat à durée indéterminée avec le club." À Louvain, Gyorgy Csepregi retrouvera un visage qu'il a bien connu au Beerschot, celui de Frédéric Van den Steen, l'ancien CEO des Rats, devenu celui d'OHL.

"J'ai incroyablement bien travaillé avec Frédéric Van den Steen au cours des 2,5 dernières années et j'ai vraiment hâte de construire quelque chose de beau avec lui et avec tout le monde au sein de ce club. OHL est un club en pleine croissance et les possibilités sont énormes. C'est ce qui rend le défi si grand" a déclaré le Hongrois sur le site Internet du club.

"J'ai hâte de commencer. À court terme, la priorité est de constituer le meilleur noyau possible. J'ai déjà été chez l'entraîneur en Espagne cette semaine pour connaître sa vision du football et de l'équipe. De plus, j'utiliserai mon expertise et mon réseau pour renforcer le noyau."