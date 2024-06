Un ancien d'Anderlecht en gros conflit avec son club : "Ce n'est pas un secret, je veux partir !"

Quel sera l'avenir de Fabio Silva ? Impossible de le dire, mais une chose est sûre : l'attaquant portugais veut quitter Wolverhampton.

Au mois de juillet 2022, Fabio Silva était prêté au Sporting d'Anderlecht par Wolverhampton. La pépite portugaise a parfois montré des qualités, mais aussi beaucoup trop de défauts et n'a, finalement, jamais réellement convaincu. À tel point qu'en janvier, Fabio Silva quittait déjà Bruxelles pour un autre prêt, tout aussi infructueux, au PSV.

Cette saison, c'est dans un troisième club européen que l'avant-centre de 21 ans a été prêté : les Glasgow Rangers. Un club pour lequel Fabio Silva aura inscrit six buts en vingt-cinq apparitions, toutes compétitions confondues.

Des performances insuffisantes, qui n'ont pas donné envie à la formation écossaise de lever son option d'achat. Silva sera donc de retour dans la formation anglaise cet été, mais ne veut pas y rester.

Quel avenir pour l'ancien d'Anderlecht, Fabio Silva ?

"Ce n'est pas un secret, je veux partir. Le club et moi sommes d'accord, nous devons désormais trouver la meilleure solution pour que tout le monde soit content" a-t-il déclaré dans les colonnes de Relevo.

Pour l'un des plus grands talents du football portugais, ce début de carrière tourne au fiasco. Estimé à 25 millions sur Transfermarkt en 2020, Fabio Silva ne vaut, aujourd'hui, plus que onze millions d'euros, et va devoir enfin trouver chaussure à son pied pour... enfin lancer la carrière qu'on lui a toujours promise.