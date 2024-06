Deux Diables Rouges seront absents (au moins) pour le premier match de l'Euro 2024 !

Le premier (double) coup dur pour la Belgique dans cet Euro 2024 se confirme. Ni Arthur Theate, ni Jan Vertonghen ne seront rétablis pour le premier match de la compétition.

Au moment d'annoncer sa sélection, Domenico Tedesco avait laissé planer quelques zones d'ombre concernant la forme physique de plusieurs Diables Rouges. Youri Tielemans et Aster Vranckx, notamment, étaient indisponibles pour le match face au Monténégro et le seront a priori encore face au Luxembourg.

Ce duo, cependant, devrait être remis pour le 17 juin, date du premier match des Diables à l'Euro 2024, face à la Slovaquie. Ce n'est pas le cas de deux autres joueurs, évoluant à un poste bien plus sensible : Arthur Theate et Jan Vertonghen.

Le Nieuwsblad nous annonce en effet ce vendredi matin que ni Theate, ni Vertonghen ne devraient en théorie être disponibles pour affronter la Slovaquie à Francfort. Sauf mauvaise surprise, cela ne remet cependant pas en cause leur présence dans le groupe, comme l'avait déjà laissé entendre Tedesco en conférence de presse.

Theate et Vertonghen absents plus longtemps que prévu

Si Arthur Theate affirmait lors de la cérémonie des Pro League Awards que sa blessure "progressait bien", le défenseur du Stade Rennais aurait très vite ressenti des douleurs lors des premières séances avec le kiné du staff médical belge. Jan Vertonghen, de son côté, prend plus de temps que prévu pour se remettre.

© photonews

On sait que Domenico Tedesco a en partie anticipé le déficit d'expérience que créerait l'absence de Vertonghen en rappelant Axel Witsel, qui devrait dès lors entamer l'Euro dans la peau d'un titulaire. À gauche, il y a peu d'options pour remplacer Arthur Theate, mais Maxim De Cuyper, sa doublure naturelle, a séduit tout le monde face au Monténégro.

C'est ce vendredi que sera communiquée officiellement la liste de 25 ou 26 joueurs auprès de l'UEFA. Le sélectionneur avait directement évité tout suspens excessif en ne reprenant pas, comme certains (par exemple Gareth Southgate), une présélection trop large. Le dernier doute concerne la 26e place, qui pourrait être laissée vacante, mais devrait selon toute vraisemblance être occupée par Mandela Keita ou Arne Engels. Ce dernier a l'avantage d'être plus polyvalent, puisqu'il a déjà évolué au back droit cette saison avec Augsbourg.