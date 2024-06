Sans ces 3 Diables Rouges, la Belgique ne peut rien espérer : les piliers de la sélection

La Belgique s'est privée de Romelu Lukaku durant le match face au Monténégro, mais aussi de Kevin De Bruyne et Amadou Onana en seconde période. Ces trois joueurs sont probablement les plus importants de notre sélection.

Nous l'avons écrit rapidement après la victoire pénible face au Monténégro : sans Romelu Lukaku, la Belgique ne pourra pas espérer grand chose à l'Euro 2024. Loïs Openda est-il pour autant un mauvais attaquant ? Certainement pas... mais Domenico Tedesco n'a clairement pas jugé nécessaire d'adapter le schéma offensif de la sélection à l'attaquant du RB Leipzig, conscient que Lukaku serait quoi qu'il en soit le n°1.

Certains, cependant, voient en Kevin De Bruyne LE joueur indispensable des Diables Rouges : sa présence changerait tout. Le fait que le jeu belge se soit enrayé à sa sortie mercredi plaide en faveur de ce point de vue.

Onana, aussi important que De Bruyne ?

Mais Tedesco n'a pas fait sortir que KDB à la mi-temps de Belgique-Monténégro : il a aussi remplacé Amadou Onana. Et voilà peut-être le trio indispensable de notre équipe nationale : Lukaku, De Bruyne et - même s'il est moins spectaculaire - Onana. L'impact du médian d'Everton est énorme. Aucun autre de nos milieux n'a son volume au milieu, même si ce volume s'accompagne d'approximations.

© photonews

Alors, KDB est-il indispensable ? Les faits, tout bonnement, tendraient à nier cette "évidence" : après tout, cela fait plus d'un an que Tedesco s'en sort plutôt bien sans lui. En réalité, De Bruyne est la cerise sur le gâteau des Diables. Avec De Bruyne, la Belgique est une équipe du top 10 mondial, capable de battre à peu près n'importe qui dans un bon jour.

C'est ce petit plus qu'amène le génie de Manchester City. Mais en son absence, si personne n'a précisément son niveau, Domenico Tedesco a des options : Charles De Ketelaere, Youri Tielemans ne sont pas à proprement parler des manchots. Sont-ils au même niveau ? Non, mais la différence est moindre qu'entre Romelu Lukaku, Amadou Onana et leurs concurrents.

Onana est unique aussi

En effet, en l'absence d'Amadou Onana, on l'a vu contre le Monténégro, les Diables Rouges manquent d'un milieu de terrain vraiment impactant. Orel Mangala est très bon... aux côtés d'Onana. Seul, il a peiné à libérer Vermeeren et à influencer le jeu belge.

Sans KDB et sans Onana, probablement, la Belgique est une équipe du top 15 ou du top 20 mondial. Sans ces deux-là et sans Lukaku, la Belgique peut-elle même prétendre au top 25 ou au top 30 ? Fort heureusement, tous trois seront sauf catastrophe bien là, titulaires et en forme, à l'Euro 2024. Mais dans le cas contraire, les Diables Rouges ne pourront pas espérer grand chose...