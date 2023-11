Un club allemand prend une sanction radicale contre ses propres supporters

TSG Hoffenheim va sévir sévèrement contre les supporters qui ont déclenché des feux d'artifice lors de leur visite chez le FC Augsburg samedi. Les fans responsables se verront infliger une interdiction de stade à vie.

Les feux d'artifice ont été lancés depuis le parc des supporters extérieurs vers le poteau de corner après environ une heure de jeu. Selon la police, un total de treize personnes ont été blessées par l'explosion, dont plusieurs enfants.

Alexander Rosen, le directeur de TSG Hoffenheim, a réagi dans une déclaration sur l'incident. 'C'était, c'est et cela restera une folie impitoyable. Il n'y a aucune justification pour ce comportement irresponsable de quelques individus. À ce stade, je tiens à remercier à nouveau toutes les parties impliquées pour la réaction rapide et efficace et la communication, de la police aux responsables du FC Augsburg, en passant par l'arbitre et les services médicaux et de sécurité. Ensemble, nous avons réussi à surmonter cette situation. Nous sommes heureux qu'il ne semble plus y avoir de blessés graves et que deux suspects présumés aient été identifiés.'

Rosen indique que Hoffenheim est en contact étroit avec le parquet, la police, les victimes et leurs familles, et que les auteurs seront sévèrement punis. 'Nous avons immédiatement et sans équivoque condamné ce crime samedi, et cela entraînera bien sûr quelque chose : les éventuels auteurs n'ont pas leur place chez TSG Hoffenheim et seront bannis du terrain à vie. À ce stade, je tiens à saluer expressément le noyau dur, qui s'est rapidement et clairement dissocié des événements. Merci aux vrais supporters de TSG, dont le courage moral a apparemment aidé à identifier les suspects présumés si rapidement. Il n'y a pas de place pour de telles personnes dans la tribune de Hoffenheim. Plus jamais.'

L'arbitre Felix Brych a temporairement interrompu le match entre Augsburg et Hoffenheim. Ensuite, le match a repris et s'est terminé par un match nul 1-1.