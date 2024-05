🎥 Voici le goal de la saison en Pro League tel que désigné par les supporters : un véritable coup de génie !

Le gala du Joueur de l'Année a lieu en ce moment à Middelkerke, et voici le but qui a été désigné goal de la saison par les supporters. Il s'agit de l'enchaînement splendide de Ferran Jutgla contre l'Antwerp.

En octobre dernier, le Club de Bruges battait l'Antwerp (2-1) grâce notamment à un enchaînement venu d'ailleurs signé Ferran Jutgla (25 ans). Sans surprise, ce petit bijou figurait parmi les nominés au but de l'année en Jupiler Pro League.

Et les supporters ont voté : c'est bien ce but de Jutgla qui a été élu But de la saison 2023-2024, devançant deux autres merveilles.

Les deux autres nominés étaient en effet la bicyclette splendide de Mohammed Amoura et la frappe (très) lointaine de Francis Amuzu.

Ferran Jutgla aura au total disputé 50 matchs cette saison, inscrivant 11 buts et délivrant 9 passes décisives.

L'Espagnol était bel et bien présent au gala de Middelkerke, après avoir fêté le titre dans les rues de Bruges en compagnie de ses coéquipiers (voir ici).