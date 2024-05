Le retour d'Eden Hazard sur les terrains plus difficile que prévu : "C'est compliqué, je ne vous le cache pas !"

Eden Hazard emmène l'équipe belge à la Kings World Cup, au Mexique. Et pour leur premier match, face au pays-hôte, les Belges se sont inclinés dans un match spectaculaire.

Eden Hazard est bien sûr la star de la sélection belge, le Deptostra FC, durant cette Kings World Cup, qui se déroule au Mexique et est diffusée sur Eleven DAZN. Les autres noms sont un peu étonnants : on retrouve la co-capitaine, la Youtubeuse Céline Dept, mais aussi quelques joueurs moins connus que Hazard.

Le frère d'Eden, Ethan (Tubize-Braine), est également présent, tout comme Viktor Boone (Lierse), Lillo Guarneri (ex-Milan), Nabil Jaadi (ex-Anderlecht), Jordy Gillekens (Francs-Borains) ou encore Hamza Massoudi (Dessel).

Pas exactement un all-star team, mais les Belges ont bien résisté aux hôtes de la compétition, le Peluche Caligari. Ils se sont finalement inclinés 5 buts à 4, et Eden Hazard, qui a par moments semblé à bout de souffle, a reconnu que c'était plus difficile que prévu.

Hazard à la peine avec les règles

"C'est pas facile, on voit qu'eux ont l'habitude de jouer des matchs comme ça. Mais c'est bien, c'est une belle expérience. On aurait pu gagner, malheureusement on a perdu", déclare l'ex-Diable Rouge au micro d'Instant Foot.

Le règlement de la Kings World Cup est particulier : il s'agit de matchs à 7 contre 7, avec un gros turnover durant les rencontres. "Les règles, c'est difficile, je ne vous le cache pas", reconnaît Eden Hazard. "Ca va vite, tu joues, tu sors... Je vais bien étudier ça ce soir. Physiquement, ça va, c'est deux fois 20 minutes, heureusement, pas deux fois 45", conclut-il avec le sourire.