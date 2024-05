"L'intérim de l'intérim" vit un conte de fées sans précédent : "J'ai dû quitter Ostende à cause de certaines personnes..."

Nicky Hayen n'était pas seul à Bruges : Michiel Jonckheere était un adjoint sur lequel il pouvait compter, qui a même guidé le Club vers le titre dans cette dernière journée.

L'histoire de Jonckheere n'est pas vraiment ordinaire. Il pensait pouvoir construire sa carrière d'entraîneur au KV Ostende, mais les choses ont tourné autrement. "Je veux avant tout apporter mon soutien à tout le monde au KVO", a déclaré Jonckheere. "C'est dommage qu'ils aient sombré ainsi. Ce club a vraiment une place spéciale dans mon cœur."

"Je n'avais également pas l'intention de partir. C'est arrivé en raison des circonstances - principalement à cause de certaines personnes. Mais cela a bien fonctionné pour moi, aussi en raison des circonstances. Le licenciement de Ronny (Deila) n'était pas prévu."

Mais Nicky Hayen l'a rapidement intégré dans son staff lorsqu'il a dû prendre les rênes il y a deux mois. Avec un succès inouï à la clé. "Ces deux derniers mois ont été une expérience unique, surtout pour quelqu'un qui aspire à une carrière d'entraîneur."

"Une titre embellit toujours votre CV", rigolait-il. "Un match en tant qu'entraîneur principal et champion (clin d'œil). Je suis maintenant entraîneur depuis deux ans et j'ai déjà vécu énormément de choses. Il n'était pas du tout dans nos attentes d'avoir déjà un titre, tant pour Nicky que pour moi."

"Surtout vu notre classement après la compétition régulière. Nous avons rapidement compris que nous étions dans une bonne dynamique et nous savions quelle qualité se trouvait dans l'équipe. Les gars ont tout assimilé parfaitement. Nous avons joué en équipe, cela a fait la différence."

Tout comme Hayen, l'avenir de Jonckheere est encore incertain. Bien qu'il semble être indispensable pour Hayen de pouvoir garder Jonckheere dans son staff s'il est effectivement nommé T1.

"Cela sera discuté et communiqué dans les prochains jours. Je pense que nous avons réalisé une très belle performance ensemble en tant qu'équipe et staff. Le feeling est là. Il est clair que nous voulons aller plus loin", a conclu l'ancien milieu de terrain.