Où jouera Koen Casteels, qui a déjà annoncé son départ, la saison prochaine ? "Je ne ferme pas la porte à la Belgique"

Après neuf saisons et plus de 250 matchs en Bundesliga, Koen Casteels a déjà annoncé son départ de Wolfsburg à la fin de la saison. Le portier de 31 ans veut une nouvelle aventure, et ne ferme encore aucune porte.

"Je suis en forme et je ne me sens pas en fin de carrière. J’ai envie de trouver une belle équipe qui joue bien et dans une belle compétition. Je prendrai aussi les envies de ma famille en compte. Je n'exclus pas de rester en Bundesliga. L'Arabie Saoudite ? Avec le nombre de grands joueurs, cela n'a plus rien de très exotique" a souri l'ancien de Genk à nos confrères de la Dernière Heure.

Très respecté chez nos voisins allemands, Casteels a quitté Genk en 2011 pour Hoffenheim. Un retour dans notre pays est-il possible ? "Ce n'est pas mon premier choix, mais je ne ferme pas la porte à un retour à terme. Si une belle proposition arrive dans trois ou quatre ans, pourquoi pas. Je reviendrai vivre en Belgique mais je pourrais très bien terminer ma carrière à l'étranger."